Usta oyuncu Turgay Tanülkü, Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu
Kanal D'nin perşembe akşamları ekrana gelen, OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız ' yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen diziye son olarak usta oyuncu Turgay Tanülkü dahil oldu.
OGM Pictures imzalı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı
isimli romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız’ın kadrosuna oyuncu Turgay
Tanülkü dahil oldu. Oyuncu, 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde
izleyici karşısına çıkacak.
Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan,
her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş
Aslankaya karakterine hayat verecek.
Dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen "Camdaki Kız", yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
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