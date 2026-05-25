Cumhuriyet Gazetesi Logo
26 Mayıs 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?

26 Mayıs 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?

25.05.2026 14:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
26 Mayıs 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Arefe günü babnkaların nasıl çalışacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 26 Mayıs 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yurttaşların gündeminde arefe günü bankaların çalışma durumu öne çıkıyor. Para transferi, ödeme ve nakit işlemlerini son güne bırakan kişiler için bankaların hizmet saatleri büyük önem taşıyor. Peki, 26 Mayıs 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?

Image

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde bankalar tam gün kapalı olmayıp yarım gün hizmet verecek. Arefe günü banka şubeleri sabah saatlerinde normal mesai düzeninde açılırken, öğle saatlerine doğru faaliyetlerini sonlandıracak. Buna göre bankalar saat 09.00’da açılacak ve 12.30–13.00 saatleri arasında kapanacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi tarihlerinde banka şubeleri kapalı olacak. Bu süre boyunca kamu ve özel banka şubelerinde gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

İlgili Konular: #bankalar #Kurban Bayramı tatili #bankalar açık mı

İlgili Haberler

25 Mayıs Pazartesi günü noterler açık mı? Pazartesi noterler çalışıyor mu?
25 Mayıs Pazartesi günü noterler açık mı? Pazartesi noterler çalışıyor mu? Noterler arefe günü çalışıyor mu, sorusu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi işlemlerini tamamlamak isteyen yurttaşların gündemine geldi. Peki, 25 Mayıs Pazartesi günü noterler açık mı? Pazartesi noterler çalışıyor mu?
Bugün eczaneler açık mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?
Bugün eczaneler açık mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu? Kurban Bayramı tatiline kısa süre kala eczanelerin çalışma düzeni yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?
25-26 Mayıs borsa açık mı? 26 Mayıs 2026 borsa kapalı mı, işlem yapılacak mı?
25-26 Mayıs borsa açık mı? 26 Mayıs 2026 borsa kapalı mı, işlem yapılacak mı? Borsa çalışma düzeni, Kurban Bayramı öncesindeki idari izin ve arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların öncelikli gündemi haline geldi. Peki, 25-26 Mayıs borsa açık mı? 26 Mayıs 2026 borsa kapalı mı, işlem yapılacak mı?