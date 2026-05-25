Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yurttaşların gündeminde arefe günü bankaların çalışma durumu öne çıkıyor. Para transferi, ödeme ve nakit işlemlerini son güne bırakan kişiler için bankaların hizmet saatleri büyük önem taşıyor. Peki, 26 Mayıs 2026 Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe Günü bankalar saat kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde bankalar tam gün kapalı olmayıp yarım gün hizmet verecek. Arefe günü banka şubeleri sabah saatlerinde normal mesai düzeninde açılırken, öğle saatlerine doğru faaliyetlerini sonlandıracak. Buna göre bankalar saat 09.00’da açılacak ve 12.30–13.00 saatleri arasında kapanacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi tarihlerinde banka şubeleri kapalı olacak. Bu süre boyunca kamu ve özel banka şubelerinde gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek.