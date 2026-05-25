25 Mayıs 2026 Pazartesi gününün bayram tatiline dahil edilmesiyle birlikte eczanelerin çalışma düzeni merak konusu oldu. Yurttaşlar, eczanelerin 9 günlük tatil sürecinde hizmet verip vermeyeceğine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü eczaneler normal mesai düzeniyle hizmet vermeyi sürdürecek. Kurban Bayramı arifesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 25 Mayıs resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Bu nedenle ülke genelindeki eczaneler çalışma saatleri boyunca açık olacak. Arife gününün öğleden sonraki bölümünden itibaren ve bayram süresince ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.