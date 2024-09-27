Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:59

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:59

27 Eylül Dünya Turizm Günü, turizmin uluslararası toplum üzerindeki sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerini vurgulamak amacıyla her yıl kutlanan özel bir gündür. Peki, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedir? 27 Eylül Dünya Turizm Günü önemi ne?

27 EYLÜL DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya Turizm Günü, her yıl 27 Eylül'de kutlanmaktadır. Bu özel gün, turizmin toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik değerlerini vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 1980 yılında ilan edilmiştir.

27 EYLÜL DÜNYA TURİZM GÜNÜ NEDİR?

27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlanıyor. Dünya Turizm Günü’nün amacı, turizmin küresel toplum üzerindeki etkilerini ve uluslararası iş birliği ile gelişimin nasıl teşvik edilebileceğini göstermek, aynı zamanda turizmde sürdürülebilirlik ve çeşitlilik konularına dikkat çekmektir. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan gün, dünya çapında çeşitli etkinliklere sahne olur.

Dünya Turizm Örgütü, Ekim 1997'de İstanbul'da düzenlenen 12. oturumda her yıl bir ülkenin bugüne ev sahipliği yapmasına karar vermiştir. Ekim 2003'te Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 15. oturumda ise ev sahipliği ile ilgili coğrafi sıraya uyulması; 2006'da Avrupa'da, 2007'de Güney Asya'da, 2008'de Amerika'da, 2009'da Afrika'da, 2011'de ise Ortadoğu'da olması kararlaştırılmıştır. 27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak kutlanmasını Nijeryalı Ignatius Amaduwa Atigbi önermiştir. Dünya Turizm Günü'nün rengi mavidir.