Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kala hazırlıklar başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok şehirde bayram coşkusu yaşanacak. 28-29 Ekim’de kapalı olacak işletmeler belli oldu. Peki, 28 Ekim bankalar yarım gün mü? 28 Ekim 2025 Salı günü bankalar saat kaça kadar açık?

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok resmi daire sabah saatlerinde açık olacak ancak öğle saatinden sonra kapalı olacak.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi kapsamında bankalar sabah saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayacak ve öğle vaktine kadar standart işlemlerini sürdürecek.

Kamu ve özel banka şubeleri saat 13.00'e dek para transferi, mevduat işlemleri ve kredi danışmanlığı gibi hizmetleri aksatmadan sunacak. 13.00'ten sonra bankalarda işlem yapılamayacak.

29 EKİM BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı'nın tam resmi tatil olması nedeniyle bankalar gün boyunca kapalı kalacak.