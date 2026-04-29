28 Nisan 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 28 Nisan 2026 akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yüksek tempolu ve dengelerin sürekli değiştiği bir mücadeleye dönüştü. Ünlüler ve Gönüllüler, zorlu parkurda hem fiziksel güç hem de dikkat isteyen etaplarda karşı karşıya geldi. Peki, 28 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

28 NİSAN 2026 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler Takımı kazandı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucunda Barış oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı ada konseyi sonucunda belli oldu. Survivor'da adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Seren Ay Lina kavgası sonucunda, Seren Ay diskalifiye olarak, Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.