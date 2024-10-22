29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi?

Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı adına emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilmişti. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:15

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, emekli ikramiyesi bir kez daha gündeme geldi. Geçen sene, Cumhuriyet'in 100. yılı vasıtasıyla emeklilere verilen ikramiyenin bu sene de verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.

Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #emekli ikramiyesi

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