29 kişi hayatını kaybetmişti... Yangın çıkan gece kulübünün sahibi kim? Gece kulübünde neden yangın çıktı?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:02

Güncelleme: 03.04.2024 - 14:02

2 Mart'ta Beşiktaş'da bir gece kulübünde çıkan bir yangın nedeni ile 29 kişi hayatını kaybetmişti. Gece kulübünün sahibinin kim olduğu ve yangının neden çıktığı merak edildi. Peki, yangın çıkan gece kulübünün sahibi kim? Gece kulübünde neden yangın çıktı? İşte ayrıntılar...

GECE KULÜBÜ NEREDE?

29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın Masquerade isimli gece kulübünde gerçekleşti. Gece kulübü, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta yer alıyor.

GECE KULÜBÜNDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ KİM?

Gece kulübün işletmecileri Şazi Şekergümüş ile Tarkan Ahmet Atabey.

ŞAZİ ŞEKERGÜMÜŞ KİMDİR?

Gazeteci Bahadır Özgür, Şazi Şekergümüş’ün uzun yıllar İstanbul'daki Sortie, Sess, Biber, Anjelique, Masqurade, Albüm gibi büyük gece kulüplerinin kapı güvenliğinden sorumlu olduğunu söyledi. Şekergümüş'ün kasten yaralamadan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.