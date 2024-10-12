2'nci İzmir Basın Kampı ödül töreniyle son buldu

Yayınlanma: 12.10.2024 - 23:09

Güncelleme: 12.10.2024 - 23:09

Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) tarafından, Seferihisar Belediyesi’nin katkılarıyla 10-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2. İzmir Basın Kampı, ödül töreni ve İlkay Akkaya ve Geniş Merdiven konseriyle son buldu.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 100’ün üzerinde gazeteci, akademisyen ve uzmanın katıldığı, “Yol açıyoruz” temasıyla Seferihisar’da düzenlenen Basın Kampı, 4 gün boyunca gerçekleştirilen panel ve atölyelere de sahne oldu.

Kampın sonunda BAMAD tarafından verilen Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Ödülleri de sahiplerini buldu. Kampın kapanış konuşmalarını BAMAD Genel Başkanı Ümit Kartal ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gerçekleştirdi.

Basın Özgürlüğü ödüllerini Halk TV Muhabiri Ferit Demir ve Açık Radyo alırken, Medya Araştırmaları Ödüllerini Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı aldı.

Ödül töreninin ardından İzmir’de kaçak inşa edilen bir tarikat yurdunu haberleştirirken tarikatçılar tarafından saldırıya uğrayan Halk TV Muhabiri Yağmur Beril Varol ve AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın işten attığı basın birimi çalışanları Başak Sopacı ve Nurcan Savran alkışlandı. Gazeteci Zafer Arapkirli ise Onur Konuğu olarak Teşekkür Plaketi aldı. Gecenin sunuculuğunu ise gazeteci Çağrı Sarı yaptı.

Geceye, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi de katkı sundu.