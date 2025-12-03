3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde öğrencilerden anlamlı gösteri: 'Biz bir bütünün parçalarıyız'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 15:40:00
Haber Merkezi
Antalya’daki Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol - Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim sınıfları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hazırladıkları gösteriyle farkındalık ve eşit yurttaşlık mesajı verdi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol - Ayhan Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir gösteriye imza attı.

Gösteri, özel eğitim sınıflarının öğretmeni Ebru Serim’in koordinasyonunda sahnelendi.

Öğrenciler hazırladıkları koreografi ve sahne performanslarıyla hem ailelerine hem de öğretmenlerine duygu dolu anlar yaşattı. 

Etkinlikte engelli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesi, eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve farkındalığın yükseltilmesi mesajı öne çıktı.

"BİZ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ"

Öğretmenleri, “Bu çocukların sahneye çıkması sadece bir performans değil, eşit yurttaşlık hakkının bir ifadesi” diyerek programa destek verdi. Etkinliğe katılan veliler ve öğretmenler alkışlarla öğrencileri kutladı.

Eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekilen gösteride, engellilerin toplumsal yaşamda görünür olması gerektiği vurgulandı. Sahnede gösteri boyunca, “Biz bir bütünün parçalarıyız” pankartı yer aldı.

