3 kez ertelenmişti: Coachella festivali için şaşırtan karar
California eyaletinde düzenlenen ve 3 kez Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen müzik ve sanat festivali Coachella, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek. Festivalin Kovid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.
ABD'nin California eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van
Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivali, bu yıl
yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.
Sputnik Türkiye’nin New York Times'tan aktardığı habere
göre, salgın nedeniyle 3 kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen
Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde
karar aldı.
SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK
Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların Covid-19'a yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti. Bununla birlikte bildirimde, festivalin Covid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.
15 ile 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan
festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.
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