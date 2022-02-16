3 kez ertelenmişti: Coachella festivali için şaşırtan karar

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:07

ABD'nin California eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivali, bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.

Sputnik Türkiye’nin New York Times'tan aktardığı habere göre, salgın nedeniyle 3 kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde karar aldı.

SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK

Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların Covid-19'a yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti. Bununla birlikte bildirimde, festivalin Covid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.

15 ile 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.