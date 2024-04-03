3 sera ile başladılar şimdi sezonda 1 milyon ürün hedefliyorlar! Piyasa değeri 50 milyon TL

Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Alım Garantili Çiçek üretimi ile bugüne kadar 25 Milyon çiçek üretimi yapan üreticiler 2024 yaz sezonu dikimine başladı. 2024 yaz sezonunda 1 milyon çiçek üretilmesi hedefleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:55
3 sera ile başladılar şimdi sezonda 1 milyon ürün hedefliyorlar! Piyasa değeri 50 milyon TL
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Kadın üreticilerle 2015 yılında 3 sera ile başlayan çiçek üretimi bugün 30 sera, 60 üreticiye çıktı. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki sezon çiçek dikimi yapan kadın üreticiler 2023 yılında yazlık ve kışlık olarak 1 Milyon 160 bin çiçek üretimi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen Alım Garantili Çiçek üretimi ile 2015 yılından beri piyasa değeri 50 Milyon TL olan çiçek üretimi gerçekleştirildi. Köyceğiz ve Ortaca’daki 30 serada yazlık ve kışlık olarak üretilen mevsimlik çiçekler, sukulentler, çalılar ve ağaçlar, Aydın, Afyon, Ankara, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Mardin şehirlerine de gönderilerek cadde ve sokakları süslüyor.


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