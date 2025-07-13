3 yıl önce ekilmişti ilk hasadı başladı: Bölgedeki üreticilerin gelir kapısı oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Yerelden Kalkınma" vizyonu doğrultusunda Elmalı'da hibe edilen 70 kilogram safran soğanı, bugün bölgedeki üreticiler için gelir kapısı haline geldi. İlk yıllarda çiçeklerinden yararlanılan bitkinin bu yıl toprak altındaki soğanları hasat edilerek yeni üretim sahaları için hazırlandı.

Safran hasadının çalışmaları, Elmalı Çukurelma Mahallesi'nde faaliyet gösteren Toprakana Kadın Kooperatifi'nin üretim sahasında gerçekleştirildi. Tohumla değil yalnızca yumrularla çoğalan safran bitkisinde, sağlıklı soğanlar özenle ayrılarak çoğaltım amacıyla kullanılacak. Böylece Elmalı'da safran üretiminin yaygınlaştırılması ve ulusal ölçekte tanınırlığının artırılması hedefleniyor.