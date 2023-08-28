Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:05

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:05

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama hazırlıkları sürerken, "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun cevabu merak ediliyor. Tatil planı yapan yurttaşlar arama motorlarında 30 Ağustos'un tatil olup olmadığını aratıyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos kimlere resmi tatil? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor

30 AĞUSTOS KİMLERE RESMİ TATİL?

30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil olmayacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.