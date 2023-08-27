Sesler birleşiyor, zafer şarkıları yükseliyor: Ücretsiz 30 Ağustos etkinlikleri...
30 Ağustos'ta Zafer Bayramı coşkusu tüm ülkeyi sarmış durumda. 30 Ağustos'ta yapılacak etkinlikler merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta hangi konserler var? 30 Ağustos'ta gidilebilecek ücretsiz etkinlikler neler?
30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek etkinlikler, zaferin anlamını yüreklerde hissettirecek. Ancak bu sefer, bayram coşkusunu müziğin büyülü dünyasıyla birleştiren ücretsiz konserler, zafer kutlamalarını daha da renklendirecek.
Büyük zaferin yıldönümünde, ünlü sanatçılar ve gruplar, sahnelerde enerjileriyle adeta bayram coşkusunu yükseltecek. Her müzik türünden eserlere yer verilecek olan bu konserler, gençlerden yetişkinlere, her yaştan müziksevere hitap edecek geniş bir repertuar sunacak. İşte, 30 Ağustos'ta verilen ücretsiz konserler...
30 AĞUSTOS'TA GİDİLEBİLECEK ÜCRETSİZ KONSERLER
İrem Derici
28 Ağustos Pazartesi - Festival Sahnesi, Çatalca
Oğuzhan Koç
30 Ağustos Çarşamba - Maçka Demokrasi Parkı, Şişli
Gülşen
30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih
Güneş
30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih
Madrigal
30 Ağustos Çarşamba - Milli Egemenlik Parkı, Bahçelievler
Burcu Güneş
30 Ağustos Çarşamba - Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe
Buray
30 Ağustos Çarşamba - Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Beylikdüzü
Erol Evgin
30 Ağustos Çarşamba - Kalamış Atatürk Parkı, Kadıköy
Candan Erçetin
30 Ağustos Çarşamba - Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, Beşiktaş
Nilüfer
30 Ağustos Çarşamba - Kartal Meydanı, Kartal
Haluk Levent
30 Ağustos Çarşamba - Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan
Ahmet Şafak
30 Ağustos Çarşamba - Kent Meydanı, Şile
Köfn
31 Ağustos Perşembe - Festival Sahnesi, Çatalca
Dedublüman
1 Eylül Cuma - Küçüksu Çayırı, Beykoz
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