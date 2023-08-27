Sesler birleşiyor, zafer şarkıları yükseliyor: Ücretsiz 30 Ağustos etkinlikleri...

Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:58

Güncelleme: 27.08.2023 - 18:39

30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek etkinlikler, zaferin anlamını yüreklerde hissettirecek. Ancak bu sefer, bayram coşkusunu müziğin büyülü dünyasıyla birleştiren ücretsiz konserler, zafer kutlamalarını daha da renklendirecek.

Büyük zaferin yıldönümünde, ünlü sanatçılar ve gruplar, sahnelerde enerjileriyle adeta bayram coşkusunu yükseltecek. Her müzik türünden eserlere yer verilecek olan bu konserler, gençlerden yetişkinlere, her yaştan müziksevere hitap edecek geniş bir repertuar sunacak. İşte, 30 Ağustos'ta verilen ücretsiz konserler...

30 AĞUSTOS'TA GİDİLEBİLECEK ÜCRETSİZ KONSERLER

İrem Derici

28 Ağustos Pazartesi - Festival Sahnesi, Çatalca

Oğuzhan Koç

30 Ağustos Çarşamba - Maçka Demokrasi Parkı, Şişli

Gülşen

30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih

Güneş

30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih

Madrigal

30 Ağustos Çarşamba - Milli Egemenlik Parkı, Bahçelievler

Burcu Güneş

30 Ağustos Çarşamba - Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe

Buray

30 Ağustos Çarşamba - Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Beylikdüzü

Erol Evgin

30 Ağustos Çarşamba - Kalamış Atatürk Parkı, Kadıköy

Candan Erçetin

30 Ağustos Çarşamba - Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, Beşiktaş

Nilüfer

30 Ağustos Çarşamba - Kartal Meydanı, Kartal

Haluk Levent

30 Ağustos Çarşamba - Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan

Ahmet Şafak

30 Ağustos Çarşamba - Kent Meydanı, Şile

Köfn

31 Ağustos Perşembe - Festival Sahnesi, Çatalca

Dedublüman

1 Eylül Cuma - Küçüksu Çayırı, Beykoz