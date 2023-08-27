Sesler birleşiyor, zafer şarkıları yükseliyor: Ücretsiz 30 Ağustos etkinlikleri...

30 Ağustos'ta Zafer Bayramı coşkusu tüm ülkeyi sarmış durumda. 30 Ağustos'ta yapılacak etkinlikler merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta hangi konserler var? 30 Ağustos'ta gidilebilecek ücretsiz etkinlikler neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:58
Sesler birleşiyor, zafer şarkıları yükseliyor: Ücretsiz 30 Ağustos etkinlikleri...
Abone Ol google-news

30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek etkinlikler, zaferin anlamını yüreklerde hissettirecek. Ancak bu sefer, bayram coşkusunu müziğin büyülü dünyasıyla birleştiren ücretsiz konserler, zafer kutlamalarını daha da renklendirecek.

Büyük zaferin yıldönümünde, ünlü sanatçılar ve gruplar, sahnelerde enerjileriyle adeta bayram coşkusunu yükseltecek. Her müzik türünden eserlere yer verilecek olan bu konserler, gençlerden yetişkinlere, her yaştan müziksevere hitap edecek geniş bir repertuar sunacak. İşte, 30 Ağustos'ta verilen ücretsiz konserler...

30 AĞUSTOS'TA GİDİLEBİLECEK ÜCRETSİZ KONSERLER

İrem Derici 

28 Ağustos Pazartesi - Festival Sahnesi, Çatalca

Oğuzhan Koç 

30 Ağustos Çarşamba - Maçka Demokrasi Parkı, Şişli

Gülşen 

30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih

Güneş 

30 Ağustos Çarşamba - Yenikapı Etkinlik Alanı, Fatih

Madrigal 

30 Ağustos Çarşamba - Milli Egemenlik Parkı, Bahçelievler

Burcu Güneş 

30 Ağustos Çarşamba - Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maltepe

Buray 

30 Ağustos Çarşamba - Cumhuriyet Etkinlik Alanı, Beylikdüzü

Erol Evgin 

30 Ağustos Çarşamba - Kalamış Atatürk Parkı, Kadıköy

Candan Erçetin 

30 Ağustos Çarşamba - Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı, Beşiktaş

Nilüfer 

30 Ağustos Çarşamba - Kartal Meydanı, Kartal

Haluk Levent 

30 Ağustos Çarşamba - Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Eyüpsultan

Ahmet Şafak 

30 Ağustos Çarşamba - Kent Meydanı, Şile

Köfn 

31 Ağustos Perşembe - Festival Sahnesi, Çatalca

Dedublüman 

1 Eylül Cuma - Küçüksu Çayırı, Beykoz


Player Alanı
konserler konser 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı bayram Zafer Bayramı ücretsiz ücretsiz etkinlik ücretsiz konser

İlgili Haberler

İstanbullular dikkat: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası için bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası için bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

İstanbul’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak
Ankara’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

Ankara’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

En Çok Okunan Haberler