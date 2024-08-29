30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre tatil mi?
30 Ağustos tarihi bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin kazanıldığı ve Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını güvence altına aldığı gün olarak kabul edildiği için resmi tatil ilan edildi. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın yani cuma gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak sayılan Zafer Bayramı nedeniyle kamu kuruluşları Cuma günü kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre tatil mi?
30 AĞUSTOS TATİL Mİ?
30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında Cuma gününe geliyor.
30 AĞUSTOS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?
30 Ağustos, tüm çalışanlar için tatil niteliği taşımaktadır. 30 Ağustos tarihinde çalışmak zoruna kalan personeller ise ek mesai ücreti ile ücretlendirilir.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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