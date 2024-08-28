Ücretsiz 30 Ağustos konserleri... İstanbul'da 30 Ağustos'ta hangi konserler var?

Yayınlanma: 28.08.2024 - 18:53

Güncelleme: 28.08.2024 - 18:53

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun çeşitli bölgelerinde etkinlikler yurttaşlar ile buluşacak. İstanbul'da pek çok isim sahne alırken çeşitli tiyatro oyunları ve etkinlikler sanat tutkunlarını bir araya getirecek. İşte İstanbul'da 30 Ağustos etkinlikleri...

İSTANBUL 30 AĞUSTOS'TA KONSERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK...

30 Ağustos'ta şehrin merkezi konumundakiEminönü Meydanı’nda Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak. Eminönü Meydanı’nda saat 19.30’da kapı açılışının ardından Sena Şener sahne alacak. Şener’in konseri tamamlamasından sonra “Hoş geldiniz” konuşması ve tüm katılımcılar eşliğinde İstiklal Marşı okunacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak hazırlanan filmin izlenilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuşmasını gerçekleştirecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliği “An Epic Symphony & Cem Adrian Konseri” ile devam edecek. Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik de gecede konuk sanatçı olarak sahne alacak.

ETKİNLİKLER ZAFER BAYRAMI ÖNCESİNDE BAŞLAYACAK...

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tuğkan konseri 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30’da Artİstanbul Feshane’de, 5 Quartet konseri 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Çubuklu Silolar sahnesinde olacak.

“Rumi ve Yaşlı Aslan” adlı çocuk oyunu 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00’da Baruthane’de, 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da “İki Bavul Dolusu” adlı çocuk oyunu Baruthane’de ve aynı akşam aynı saatte “Yalnız Dragon” adlı çocuk oyunu Çubuklu Silolar’da miniklerle buluşacak.

Çocuklar için jonglörlük atölyesi, zumba, felsefe atölyesi "Demokrasi Nedir?", balon boyama atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama, ebeveyn ve çocuk için heykel atölyesi iki gün boyunca Müze Gazhane, Baruthane ve Çubuklu Silolar’da olacak.

Artİstanbul Feshane, Çubuklu Silolar, Ataköy Baruthanesi ve Müze Gazhane’deki etkinliklere tüm İstanbullular ücretsiz katılabilecek.