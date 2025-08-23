Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.08.2025 09:33:00
Haber Merkezi
30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?

Yıllık izinleriyle resmi tatil günlerini birleştirmek isteyen özel sektör çalışanları ve memurlar, 30 Ağustos tarihine odaklandı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 30 Ağustos bu yıl Cumartesi gününe denk gelecek. 29 Ağustos ise kurumlar açık olmaya devam edecek.

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?

  • ECZANELER (nöbetçi eczaneler açık)
  • SAĞLIK OCAKLARI
  • HASTANELER (acil servis dışında)
  • BELEDİYELER
  • MUHTARLIKLAR
  • VALİLİKLER
  • KAYMAKAMLIKLAR
  • KARGO FİRMALARI
  • NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
