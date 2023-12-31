Allstar yarışmacısının verdiği çaba yeterli olmadı: 'En iyiyi yaptılar, helal olsun...'
Allstar'da 7 Ocak akşamı şampiyon belli olacak. Finale yaklaşırken beyaz ceket sahiplerinden bir isim hayallerine veda etti...
MasterChef Allstar'da 7 Ocak'ta yapılacak finale geri sayım başladı. Finale kalarak beyaz ceketlerini alan yarışmacılardan bie isim Allstar hayallerine veda etti.
ALLSTAR'A KİM VEDA ETTİ?
MasterChef All Star'da ceketi kazanan yarışmacılar Barbaros, Sergen, Esra, Hasan ve Tahsin olmuştu. Yarışmacılardan ilk turda Türk mutfağına uygun olarak hazırlayacakları ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmaları istendi. Elenen isim Sergen oldu.
Sürenin ardından Şeflerin verdikleri toplam puanlar sonucu Tahsin 59, Barbaros 55.5, Esra 55.5, Hasan 56, Sergen 55 puan aldı.
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