Yayınlanma: 27.12.2023 - 20:24

Güncelleme: 27.12.2023 - 20:24

Masterchef Allstar'da finale adım adım yaklaşırken beyaz ceketlerden ikincisi de sahibine kavuştu. 26 Aralık akşamı yayımlanan bölümde ceketin sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Allstar'da ikinci ceketin sahibi kim oldu? 26 Aralık'ta Masterchef'te hangi isim finalist oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

İlk turda zerdeçal ve yeşil zeytin ile yaratıcı tabak çıkartan yarışmacılar ikinci turda Konuk Şef Ahmet Dede'nin tabağını yaptı. Toplam puan durumu şu şekilde:

Eren: 37,5

Kıvanç: 45,5

Barbaros: 46,5

Hasan: 45

Sergen: 40

Esra: 39,5

İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

Barbaros şeflerden toplamda 46,5 puan alarak ceketi kazanan ikinci isim oldu.