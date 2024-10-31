Yayınlanma: 31.10.2024 - 00:27

Güncelleme: 31.10.2024 - 00:27

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yı buluşturan MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 13. hafta büyük bir heyecanla başladı. 13. haftada iki takım oyunu geride kaldı. 4 ismin eleme potasına dahil olduğu haftada kimlerin eleme adayı olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de 30 Ekim'de eleme adayı kim oldu? MaterChef'te eleme potasına kimler girdi? İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 13. haftada yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 13. haftada kaptanlık oyununu kazanan isim Ezgi oldu. En başarılı profiterolü hazırlayan Ezgi gecenin birincisi, Onur ikincisi oldu. Ezgi kırmızı takımın kaptanı olarak Kaan'ı seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Ezgi

Beyza

Eda

Şirin

Akın

Alper

Erim

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaan

Emre

Kerem

Semih

Muratcan

Onur

Nigar

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2024'te 13. haftanın ilk takım oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kırmızı- beyaz renkte yiyeceklerin eşleştirilmesi ile düello usulüyle oynandı. Gecenin sonunda kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden önlüklerini giydi.

1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda bir araya gelen yarışmacılardan en başarılı tabağı hazırlayan Akın dokunulmazlığın sahibi oldu. Akın ilk eleme adayı olarak Erim'i seçti. Yapılan oylamada 2. eleme adayı olarak Alper seçildi.

3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyunuda mavi takımın en başarılı ismi Şirin oldu. Şirin 3. eleme adayı olarak Akın'ı seçti. Yapılan oylama sonucu 4. eleme adayı ise Ezgi oldu.