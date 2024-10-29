MasterChef'te Hakan Dündar elendi! Sosyal medyadan tehditler aldığını açıkladı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:36

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:36

MasterChef yarışmasının son eleme gecesinde potada olan Kerem, Semih, Alper ve Hakan, elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Ancak gecenin sonunda en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Hakan Dündar oldu. Elenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

TEHDİT MESAJLARI ALDIĞINI AÇIKLADI

Yarışma sırasında Nigar'ın eşinden tehdit mesajları aldığını açıklayan Hakan Dündar, elendikten sonra Acun Ilıcalı ve ekibine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Ardından yaptığı bir başka paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamalar ve tehditler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hakan, “Bazı olaylardan başından beri uzak durmaya çalıştım ancak üzerime yapıştırılan hırsız yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu. Sosyal medyada yapılan hakaretler ve kadın düşmanı gibi oluşturulan yanlış algılar acımasızca” ifadelerini kullandı.