MasterChef 2024 sezonunda ilk kaşık! Mehmet Şef'ten 2 yıl sonra kaşık geldi...

MasterChef Türkiye şeflerinden Mehmet Yalçınkaya 2024 sezonunun ilk kaşığını 12. haftanın eleme gecesinde attı.

MasterChef 2024 sezonunda ilk kaşık! Mehmet Şef'ten 2 yıl sonra kaşık geldi...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:42

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. haftanın eleme heyecanı yaşanırken şeflerden Mehmet Yalçınkaya eleme potasında yer alan yarışmacıya kaşık attı. 2023 All Star sezonunda bile kaşık atmamış olan Mehmet Şef eleme potasında yer alan bir yarışmacıya kaşık attı. Yarışmacılar kaşık atılmasının ardından yarışmacıyı alkışladı. 

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. haftanın eleme gecesi büyük bir heyecanla devam ederken Mehmet Yalçınkaya kaşık attı. MasterChef 2024 sezonunun ilk kaşığı alan yarışmacı Ezgi oldu.

Kaşık alarak potadan birinci olarak çıkan Ezgi eleme potasında yer alan 7 yarışmacıdan 13. haftayı garantileyen ilk isim olmuş oldu. 

Ezgi birinci olurken Nigar geceyi ikinci olarak tamamladı. Son olarak potadan çıkan isim ise Erim oldu.

Alper, Semih, Hakan ve Kerem eleme gecesinin ikinci turu için yeniden önlüklerini giydi. 


Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef 2024 #MasterChef #kaşık atma

İlgili Haberler

Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı?

Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı?
MasterChef 2021’de bir ilk: Ünlü şef kaşık attı

MasterChef 2021’de bir ilk: Ünlü şef kaşık attı
Masterchef'te bir ilk olacaktı! Eleme yemeğiyle kaşık attırıyordu!

Masterchef'te bir ilk olacaktı! Eleme yemeğiyle kaşık attırıyordu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler