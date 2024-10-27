MasterChef 2024 sezonunda ilk kaşık! Mehmet Şef'ten 2 yıl sonra kaşık geldi...

Yayınlanma: 27.10.2024 - 22:42

Güncelleme: 27.10.2024 - 22:42

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. haftanın eleme heyecanı yaşanırken şeflerden Mehmet Yalçınkaya eleme potasında yer alan yarışmacıya kaşık attı. 2023 All Star sezonunda bile kaşık atmamış olan Mehmet Şef eleme potasında yer alan bir yarışmacıya kaşık attı. Yarışmacılar kaşık atılmasının ardından yarışmacıyı alkışladı.

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 12. haftanın eleme gecesi büyük bir heyecanla devam ederken Mehmet Yalçınkaya kaşık attı. MasterChef 2024 sezonunun ilk kaşığı alan yarışmacı Ezgi oldu.

Kaşık alarak potadan birinci olarak çıkan Ezgi eleme potasında yer alan 7 yarışmacıdan 13. haftayı garantileyen ilk isim olmuş oldu.

Ezgi birinci olurken Nigar geceyi ikinci olarak tamamladı. Son olarak potadan çıkan isim ise Erim oldu.

Alper, Semih, Hakan ve Kerem eleme gecesinin ikinci turu için yeniden önlüklerini giydi.