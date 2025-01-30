Yayınlanma: 30.01.2025 - 23:30

Güncelleme: 30.01.2025 - 23:30

Survivor 2025 sezonunda gerçekleşen elemenin ardından dokunulmazlık oyunları hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyununda ise hangi takımın kazandığı ve eleme adayı olan isim merak edildi. Peki, 30 Ocak Perşembe günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

29 Ocak 2025'te adaya veda eden isim Adilhan oldu.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni haftanın ilk takım oyununu 12-5 skoruyla Mavi Takım kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı ada konseyinin ardından belli olacak.