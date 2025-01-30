Kızı 8. kattan düşen Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'dan açıklama
Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal, 8. kattan düşerek yaralanan 15 yaşındaki kızı Azra'nın sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Survivor 2019 yarışmacısı ve milli güreşçi Okay Köksal, geçtiğimiz aralık ayında 8. kattan düşerek yaralanan 15 yaşındaki kızı Azra'nın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Köksal, kızının yaşadığı talihsiz kazadan sonra uzun süre paylaşım yapmadıklarını belirterek, önceliklerinin Azra'nın iyileşme süreci olduğunu ifade etti.
Köksal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti."
"Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor" diyen Köksal, kızının güçlü duruşunun kendilerine umut verdiğini belirtti.
Okay Köksal, sözlerine şöyle devam etti:
"Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın."
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