Kaan Kazgan 'Survivor 2025'e 3 haftada veda etti: Özür diledi!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 12:50

'All Star - Gönüllüler' formatıyla 1 Ocak'ta başlayan Survivor Türkiye 2025, geçtiğimiz günlerde iddialı yarışmacılardan biri olan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’ın vedasıyla gündem oldu.

19 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde Kaan Kazgan, Melih ile karşılaştığı düello mücadelesini kaybederek Survivor'a veda etti. Yarışma öncesi rakiplerine meydan okuyan ve “Şov başlasın” sözleriyle dikkat çeken Kazgan’ın erken vedası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"HAZIRLANMADAN YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM AMA OLMADI"

Parkurda galibiyet kazandığı bir oyun sonrası sevincini paylaşan Kaan Kazgan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yarışmadaki performansı nedeniyle sevenlerinden özür diledi. Kazgan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstereceğim. Survivor, kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan, hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan herkese hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana."

KAAN KAZGAN KİMDİR?

3 Kasım 1994’te Sakarya’da doğan Kaan Kazgan, 9 yaşında kick boks ile spor hayatına başladı. 2011 yılında profesyonel MMA dövüşçüsü olan Kazgan, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazandı. Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda mücadele eden Kazgan, Survivor'daki kısa süreli mücadelesiyle de izleyicilerin dikkatini çekti.