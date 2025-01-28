Acun Ilıcalı kararı duyurdu: Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medyadan destek mesajları geldi...

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:20

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:21

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün geceki son bölümünde heyecan dorukta yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde ise yarışmacılar, diskalifiye kararıyla karşılaştı.

Acun Ilıcalı, adaya veda eden ismin Melih olduğunu açıkladı. Melih'in sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, sakatlığının ciddi boyutlara ulaştığı ve yarışmaya devam etmesinin imkansız hale geldiği belirtildi.

Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik. Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda için kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Melih'in veda etmesiyle, Survivor izleyicileri büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada, "Survivor'da yolu da çok uzundu bence. Böyle bir ayrılık onun adına son derece üzücü oldu.", "Yolun açık olsun", "Böyle ayrılık olmamalıydı" gibi yorumlar yapıldı.