30 yıl sonra dev buluşma: Keanu Reeves ve Cameron Diaz yeniden aynı karede!

Sinema dünyasının unutulmaz çiftlerinden Keanu Reeves ve Cameron Diaz, tam 30 yıl önce Türkiye'de "Yasak Aşk" (Feeling Minnesota) adıyla vizyona giren filmdeki partnerliklerinin ardından yeniden aynı projede buluştu. 1996 yılında beyazperdede büyük ses getiren romantik komedinin ardından yolları ayrılan ikili, sinemaseverleri heyecanlandıran bir iş birliğine imza attı.

KIRMIZI HALIDA YILLARA MEYDAN OKUYAN POZ

Şu an 61 yaşında olan Keanu Reeves ile 53 yaşındaki Cameron Diaz, yeni filmleri "Outcome" için düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi. Kırmızı halıda filmin yönetmeni Jonah Hill ve rol arkadaşları Matt Bomer ile birlikte boy gösteren ikili, yıllara meydan okuyan şıklıkları ve enerjileriyle ilgi odağı oldu.





KARANLIK BİR KOMEDİ: OUTCOME

Yönetmen koltuğunda Jonah Hill’in oturduğu "Outcome", 90’ların cesur ve aykırı romantik komedilerini anımsatan bir atmosfere sahip. Film, yeni tahliye olmuş eski bir mahkumun, kardeşinin müstakbel gelini (eski bir striptizci) ile yaşadığı karmaşık ve tutkulu aşkı konu alıyor.

Sinema eleştirmenleri, Reeves ve Diaz’ın kimyasının, 1996'daki "Yasak Aşk" filmindeki atmosferi günümüzün karanlık komedi anlayışıyla yeniden canlandıracağını öngörüyor. Yakında vizyona girmesi beklenen film, şimdiden yılın en çok merak edilen yapımları arasında yerini aldı.