300 yıllık geçmişe sahip! Yok olmasın diye ekilmişti, ilk hasadı yapıldı

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, çandır fasulyesinin yok olmasını engellemek, bilinirliğini artırmak ve bölge çiftçisini üretime teşvik etmek amacıyla ekilen fasulyenin hasadını gerçekleştirdi

300 yıllık geçmişe sahip! Yok olmasın diye ekilmişti, ilk hasadı yapıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:19

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'ndeki 5 dönümlük alanda üretimini yaptığı çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi. Coğrafi işaret başvuru süreci devam eden çandır fasulyesinin, 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Yüzlerce yıllık bu geleneği yaşatmaya ve bölge halkın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“MİRASIMIZ YAŞAYACAK”

Konyaaltı Belediyesi, bölgenin kültürel mirası olan çandır fasulyesinin yaşatılması için yalnızca ekim ve hasat aşamalarında değil, aynı zamanda tanıtım ve pazarlama alanında da aktif rol alıyor. Çandır fasulyesi ile ilgili düzenlenen şenlikler ve teşvik programları sayesinde, bölgedeki üreticiler kendilerini daha güçlü hissediyor ve geleneksel üretimi sürdürmek için motive oluyor. Çandır fasulyesinin tanıtımına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kotan, “300 yıllık mirasımızı yaşatmaya, üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.


Etiketler: #hasat #Antalya #Çandır fasulyesi

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