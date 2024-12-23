Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:36

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:36

31 Aralık 2024 tarihi bu yıl salı gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak ise çarşamba gününe denk geliyor. Yurttaşlar 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Aralık Salı günü resmi tatil olmuyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil oluyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili sadece 1 gün olarak tamamlanacak. O da 1 Ocak 2025 Çarşamba yeni yılın ilk günü olacak.

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)