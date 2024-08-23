31 yıllık gazete, yayınına süresiz ara verdi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 18:36

Güncelleme: 23.08.2024 - 18:36

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yıldır günlük yayın yapan ve Atatürkçü, laik, demokrat çizgisiyle bilinen Bölge Haber Gazetesi, yayınına süresiz ara verdi. Gazetenin sahipliğini Ramazan Kömeçci, Genel Yayın Yönetmenliğini de İbrahim Tığ yapıyordu. 22 Ağustos 1994 tarihinde kurulan gazete dün 31. yayın yılına girdi. Bugün de okuyucularına yayınına süresiz ara verdiklerini duyurdu.

Gazete, bugünkü son sayısında şu ifadelere yer verdi:

“2019 yerel seçimleri sonrasında Basın İlan Kurumu (BİK)’nun gazetemize karşı akıl almaz tutumu, yıldırma ve baskı politikaları gazetemizi kapatma noktasına getirdi. BİK’e karşı verdiğimiz hukuk mücadelesi elbette sürüyor. BİK’in sudan gerekçelerle 6 kişinin ekmek yediği (çalıştığı) gazetemizi içinden çıkılmaz bir hale soktuğu gibi, ülkemizin ve ilçemizin de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar da buna eklenince gazetemizi kapatmak zorunda kaldık. İşsizliğin arttığı, insanımızın iş aradığı bir dönemde gazetemiz çalışanlarını işsizliğe sevkeden bu anlayışı da kınıyoruz. Yasal süreç elbette devam ediyor. Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararı saygıyla bekliyoruz. Bir hukuk devletinde; Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Devrek Ziraat Odası, Devrek, Çaydeğirmeni ve Gökçebey Belediye Başkanlarının yılbaşı, ramazan ve kurban bayramları kutlama mesajlarını BİK’ten geçirmeden yayınlamak suç teşkil etmez. Etmemeli de. Kaldı ki, bu kurumlardan bu ilan bedeli de talep edilmemiştir. BİK, sırf bu gerekçelerle bir kurumumuzu kapanma noktasına getirmiştir. Ama biz biliyoruz ki, muhalif duruşumuz, halktan yana, hakça, eşit ve özgürlükçü tavrımız fincancı katırlarını rahatsız etmiştir. Yani BİK’in tarafımıza verdiği tüm kararlar politiktir."



