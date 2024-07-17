35 dekarlık alanda dördüncü kez hasat başladı!
Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak Mahallesi'nde 35 dekarlık alana dikilen lavantaların hasadı tamamlandı.
İlçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, Yenişafak Mahallesi'ne kazandırılan lavanta bahçesinde bitkilerin hasadı tamamlandı. Bu yıl baharın gelmesiyle birlikte bahçede gerekli temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra 15 bin adet lavantanın hasadı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Toplanan lavantaların yağı çıkarıldıktan sonra şişelenecek ve Merkezefendi Lavanta Bahçesi'nin kokusunu taşıyacak. Yaklaşık 35 dekarlık alandan oluşan ve dördüncü kez hasadı yapılan Lavanta Bahçesi, Merkezefendi'ye renk katmaya ve seyir terasları, yürüyüş yolları, otopark alanı, salıncak, masa, televizyon ve resim çerçevesi gibi objelerle birlikte vatandaşa hizmet etmeye devam edecek.
“MERKEZEFENDİ LAVANTA BAHÇESİ İLÇEMİZE GÜZELLİK KATIYOR”
Görsel güzelliğiyle Merkezefendi'yi değiştirdiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Lavantalarımız, ilçemize görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz lavanta bahçemiz, ilçemizi güzelleştiriyor. Yaz boyunca ziyaretçilere açık tutulan ve hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği lavanta bahçemizde hasat tamamlandı. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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