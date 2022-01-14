3,5 milyon liralık cezanın ardından Elçin Sangu'dan ilk açıklama
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Okay tarafından açılan davayı kaybetti. Başay Okay'a faiziyle birlikte 3 buçuk milyon TL ödemeye mahkum edilen Sangu'dan ilk açıklama geldi. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Sangu, "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama yeter! Artık susmayacağım" dedi.
Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı. "Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti. Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı.
3,5 MİLYON TL ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ
Habertürk'ün haberine göre; bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Bugün gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı. Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2 milyon 378 bin TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti.
ELÇİN SANGU'DAN İLK AÇIKLAMA: ARTIK SUSMAYACAĞIM
Mahkeme kararına isyan eden Elçin Sangu, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Sangu, "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama yeter! Artık susmayacağım" dedi.
"HAKLILIĞIMIZI İSPAT EDECEĞİZ"
Sangu'nun avukatı Ali Demirel, "Yargılama süreci devam ediyor. Kesinleşmiş bir karar yok. Yasal hakkımız olan İstinaf Kanun yoluna başvuracağız. Haklılığımızı ispat edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber