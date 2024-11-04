35 yıl sonra aynı rolde... Tom Cruise'un yeni projesi: Yıldırım Günleri geri dönüyor
Tom Cruise'un yeni projesi belli oldu: 1990 yapımı "Yıldırım Günleri" filminin devamı geliyor. Cruise'un başrolü üstleneceği belirtilirken, yapımcı Jerry Bruckheimer'ın da projeye geri döneceği iddia ediliyor.
Adrenalin tutkusu ve sinema sevgisiyle tanınan Hollywood'un ünlü yıldızı Tom Cruise, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1990 yapımı Tony Scott imzalı "Yıldırım Günleri" (Days of Thunder) filminin devamı için çalışmaların başladığı ve Cruise'un başrolde yer alacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl "Top Gun: Maverick" ile büyük başarı elde eden Cruise'un, projeye geri dönmesi için yapımcılarla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca, "Top Gun: Maverick" filminin yapımcısı Jerry Bruckheimer’ın da bu projede yer alabileceği belirtiliyor.
YILDIRIM GÜNLERİ FİLMİNE DAİR
Orijinal filmde, yeni bir NASCAR takımına katılan yarışçı Cole Trickle'ın hikayesi anlatılıyor. Cruise, bu filmde Cole'a aşık olan bir beyin cerrahını canlandırarak Hollywood’daki ilk çıkışını yapan Nicole Kidman ile tanışmıştı.
CRUISE'UN GELECEK PROJELERİ
Tom Cruise’un gündemindeki diğer projeler arasında "Görevimiz Tehlike 8" ve yönetmen Alejandro G. Iñárritu’nun yeni filmi bulunuyor. "Birdman", "Babil", "21 Gram" gibi filmleriyle tanınan Iñárritu, aynı zamanda Leonardo DiCaprio’ya ilk Oscar ödülünü kazandıran "Diriliş" (The Revenant) filminin de yönetmeni olarak biliniyor.
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