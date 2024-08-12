Stadyumun tepesinden atladı: Tom Cruise'dan unutulmaz Paris Olimpiyatları gösterisi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:29

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:29

Hollywood'un adrenalin tutkunu Tom Cruise, Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde etkileyici bir gösteri sundu. Görevimiz Tehlike serisinin yıldızı olan Cruise, Fransa Stadyumu'nun tepesinden cesur bir atlayış gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

62 yaşındaki oyuncu, stadyumun zeminine iniş yapmak için bir ipe bağlı olarak kendini bıraktı. Atlayışının ardından sporcuların arasından geçerek sahneye doğru ilerledi.

Olimpiyat Oyunları'nın 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olması dolayısıyla Cruise, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ten Olimpiyat bayrağını alarak motosikletine bindi ve kalabalığın arasından geçti. Gösterinin sonunda Cruise'un Los Angeles'a ulaşarak meşhur Hollywood tabelasına vardığı kısa bir görüntü paylaşıldı.