Tom Cruise Paris Olimpiyatları'nda unutulmaz bir gösteriye imza atacak

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:36

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:36

Tom Cruise, ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşmasının ardından Paris Olimpiyatları'na odaklandı. Ancak, Cruise'un Paris'te bulunma nedeni yalnızca olimpiyatları izlemek değil; ünlü oyuncu, "çok gizli" bir gösteri hazırlığında olduğu öğrenildi.

62 yaşındaki Cruise, 11 Ağustos'taki Paris Olimpiyatları'nın kapanış töreninde unutulmaz bir gösteri yapacak.

People'ın haberine göre, Cruise paraşütle atlama gösterisi için aylardır hazırlanıyor. Gösteri, Olimpiyat Oyunları'nın 2028 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olmasının anonsunu da içerecek. Cruise, Fransa Stadyumu'nun tepesinden başlayarak stadyumun sahasına iniş yapacak. Yayın sırasında, Cruise'un Olimpiyat bayrağını Fransa'dan Los Angeles'a taşırken uçakla bir sonraki durağına geçişini gösteren iki dakikalık önceden kaydedilmiş bir bölüm de olacak. Gösterinin sonunda Cruise'un uçaktan atlayıp Hollywood tabelasına iniş yapması planlanıyor. Ayrıca, Cruise'un bayrağı diğer Olimpiyat sporcularına devretmesi gibi etkileyici anlar da olacak.

Tom Cruise'un bu gösteri fikrini Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile paylaştığı bildirildi. 2004 yılında Los Angeles'ta barış ve dostluk mesajı veren Olimpiyat meşalesinin taşınmasında görev almış olan Cruise, bu kez daha büyük bir performansla dikkatleri üzerine çekecek.

Cruise, 26 Temmuz'da Paris'te Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından Onur Nişanı (Légion d'honneur) ile ödüllendirildi. Bu prestijli ödül, daha önce Robert Redford, Martin Scorsese ve Clint Eastwood gibi ünlü sanatçılara da verilmişti. Cruise, şu sıralar Avrupa'da filminin çekimlerini sürdürürken, Fransa'nın en prestijli nişanlarından birini kazanarak büyük bir onur yaşadı.