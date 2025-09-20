3500 ailenin geçim kaynağı: Dekar başına 500 kilo ürün...

Kent genelinde 127 bin dekar alanda yer fıstığı üretimi yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tuttu.

Traktörlerle toplanıp römorklara doldurulan ürünler, kuruması için güneş gören alanlara serildi.

Tarım işçilerinin yoğun mesaisiyle hasat edilen fıstıklar, kurutmanın ardından fıstık işleme tesislerine götürülüyor.

REKOLTEDE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ BEKLENİYOR

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilli yer fıstığında hasadın güzel başladığını söyledi.

Üretim alanının geçen yıla göre arttığını dile getiren Kolabaş, "Geçen yıl 98 bin dekar alanda 45 bin ton üretimimiz vardı. Bu sene ise 127 bin dekarlık alanda 52 bin ton rekolte bekliyoruz. Bereketli, hayırlı hasat bekliyoruz." dedi.

Kolabaş, yaklaşık 3 bin 500 ailenin geçimini fıstıktan sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fıstık, hem tarım hem sanayide istihdam sağlayan önemli bir ürünümüz. Bu sene su konusunda biraz sıkıntı yaşandı ancak yer fıstığı fazla etkilenmedi. Şu an soya üretimimiz var. Onda da herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz. Bunda Devlet Su İşlerinin suyu planlı vermesi ve üreticimizin suyu verimli kullanması önemli rol oynuyor. Şu an için ilimizde sulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmemektedir."

Fıstık üreticisi İsmail Kocabaş da yeni sezonda dekar başına 500-600 kilogram ürün aldıklarını belirterek, ürünün kalite ve verimli olduğunu, havaların da iyi gittiğini söyledi.