Yayınlanma: 16.08.2024 - 17:55

Güncelleme: 16.08.2024 - 17:55

Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 351 nerenin telefon kodu? +351 hangi ülkenin telefon kodu?

351 NERENİN ALAN KODU?

351 alan kodu Portekiz'e aittir. Telefonunuza +351 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Portekiz'de alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.