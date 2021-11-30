360 derece dönebilen prefabrik ev yaptı: 'Dönerek çay içmek misafirlerin hoşuna gidiyor'
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, motorlu ve raylı sistem üzerine yerleştirdiği 28 metrekarelik prefabrik evi 360 derece döndürebiliyor. Koca, ileride güneş paneli de koyup kendi elektriğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Fethiye ilçesinde yıllarca esnaflık yapan 64 yaşındaki Ahmet Koca, emekli olduktan sonra 2007'de Seydikemer ilçesinin 1200 rakımlı Yayla Patlangıç Mahallesi'ne yerleşti.
"'YAPILAMAZ' DEDİLER"
Önce karavana merak saran ancak eşinden destek göremeyen Koca, bahçesine dönen bir ev yapmaya karar verdi. Çevresindekilerin ‘yapılamaz’ demesine rağmen kararından vazgeçmeyen Koca, kendi tasarladığı dönen evi yapmaya başladı.
Koca, raylı sistem üzerine işçiliğinin büyük bölümünü de kendi yaptığı prefabrik evi yerleştirdi. Evin içerisine ahşap döşeyen Koca, 28 metrekarelik evi elektrikli motor yardımıyla kendi etrafından döndürüp sabitleyebiliyor.
"EN İDEALİ YAVAŞ DÖNMESİ"
Farklı bir tasarıma imza atan Ahmet Koca, hayalini kurduğu evi yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.
Evini istediğinde güneşe karşı, istediğinde rüzgarın yönüne göre çevirebildiğini anlatan Koca, şöyle konuştu:
"Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor, ben tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum. Misafirlerim, arkadaşlarım geldiğinde burada ağırlıyorum. İnsanlar beğeniyor. Dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor. Ben de keyif alıyorum. Hobi amaçlı yaptım, ticari amacım yok. Sadece misafirlerimle sohbet ediyorum. Hız ayarını yapıyorum, yavaş ya da biraz daha hızlı. En ideali yavaş dönmesi."
'GÜNEŞ ENERJİSİYLE EVİ DÖNDÜRECEĞİM'
İleride güneş paneli de koyup kendi elektriğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Koca, mekanizmanın evin içerisindeki malzemeler ve insanlarla yaklaşık 10 tonu taşıyabildiğini ifade etti.
Evi ziyaret eden Zekeriya Şahin ise daha önce yol kenarından geçerken döndüğünü fark ettiği evin içerisinde çay içmekten
keyif aldığını belirtti.
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