37 yaşındaki Avril Lavigne 'gençlik sırrını' açıkladı

11 Şubat 2022 Cuma, 13:33

Henüz 17 yaşındayken piyasaya sürülen ilk hit parçasından bu yana 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala ilk günkü genç görüntüsüne sahip olan 37 yaşındaki Avril Lavigne, gençlik sırrını yeşil karışım ve biraya borçlu olduğunu söyledi.

The Sun'ın haberine göre gece yarısı stüdyoda çalışırken bile olduğundan yaşından genç gözüken Lavigne, henüz yeni uyanmış olmasına rağmen siyah eyeliner ve uzun sarı saçlarıyla ilk tanındığı ilk günkü halinden pek de farklı gözükmüyor.

Yıllardır neredeyse aynı olan görüntüsü hakkında soru sorulduğunda, "Sırrımın yeşil meyve suyu ve bira olduğunu herkese söyleyeceğim" cevabını verdi.

20 YILLIK ŞARKININ FİLMİ GELİYOR

Dünyaca ünlü şarkıcı Avril Lavigne, yaklaşık 20 yıl önce çıkardığı ve en favori şarkılarından 'Sk8er Boi' ile ilgili olarak hayranlarına geçen yıl bir müjde vermişti. Lavigne, adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan 'Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurmuştu.

ŞARKIYI 'BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK'

Green Day'den esinlendiği ve 'kadınlara aşk mektubu' olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a verdiği demeçte, 'Sk8er Boi'yi böylelikle 'bir üst seviyeye taşımak' istediğini ve hâlâ canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söylemişti.