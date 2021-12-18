Avril Lavigne duyurdu: 20 yıllık şarkının filmi geliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Avril Lavigne, yaklaşık 20 yıl önce çıkardığı ve en favori şarkılarından 'Sk8er Boi' ile ilgili olarak hayranlarına bir müjde verdi. Lavigne, adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan 'Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurdu.
Bir dönem pop- rock prensesi olarak anılan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, 2002'deki ilk albümü 'Let Go'da yer verdiği ve adının birlikte en çok anıldığı şarkılardan 'Sk8er Boi'nin filminin çekileceğini duyurdu.
ŞARKIYI 'BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK'
Green Day'den esinlendiği ve 'kadınlara aşk mektubu' olarak nitelediği yeni pop-punk albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan 37 yaşındaki şarkıcı, iHeart Radio'dan Lisa Worden'a verdiği demeçte, 'Sk8er Boi'yi böylelikle 'bir üst seviyeye taşımak' istediğini ve hâlâ canlı söylemeyi en çok sevdiği parçasının bu şarkı olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Lavigne lise yıllarını anlattığı şarkıyı şu sözlerle yad etti:
"Kaykaycı çocuk lisenin tiki kızlarından birine aşıktır ama kız onun için fazla havalıdır. Bundan 5 yıl sonra ise o kız evde oturmuş çocuğunu besliyordur, çok yalnızdır ve 'Keşke kalbimin sesini dinleseydim ve toplumun beklentilerine ayak uydurmaya çalışmasaydım' diye düşünür."
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