4 ay önce eşi Tolga Savacı'yı kaybeden Nermin Bezmen'in şimdi de oğlu yoğun bakımda
10 yıl önce yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı 4 ay önce hayatını kaybetti. Daha eşinin acısını atlatamayan Bezmen'in oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Tolga Savacı, 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştirerek ABD'ye yerleşmişti.
Tolga Savacı, mart ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Savacı'nın ölümü sonrası tarifsiz bir acı yaşayan eşi Nermin Bezmen, zor günler geçiriyordu.
Bezmen için bir acı durum daha yaşandı. Oğluyla fotoğrafını paylaşan Nermin Bezmen, takipçilerinden dua istedi.
Bezmen, "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim… İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, Yaradan seni bana, bizlere bağışlasın… Evine, ailene sağlıkla dön yavrum…" dedi.
Nermin Bezmen yaptığı diğer bir paylaşımda oğlunun bir stent operasyonu sonrasında durumunun stabil olduğunu ancak yoğum bakım ünitesine alındığını belirtti.
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