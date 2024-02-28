Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Son olarak Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, Savacı'nın vasiyetini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:20
Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
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ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen günlerde yaşamını yitirdi.

Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, ölüm haberini duyurduğu Instagram paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

VASİYETİ AÇIKLANDI

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı.

Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.

TOLGA SAVACI HAKKINDA

İstanbul'da 6 Mayıs 1963'te dünyaya gelen Tolga Savacı, Fransız Koleji'nin ardından 1983'te mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.

Bir süre motosiklet yarışçılığı da yapan Savacı, 1985'te Banu Alkan ile başrol oynadığı "Arzu" filmiyle sinemaya adım attı.

Aynı yıl Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynayan Savacı, sonraki yıllarda da çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde rol aldı. Yazar Nermin Bezmen ile 2015'te evlenen Savacı, eşiyle ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşamaya başladı.


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