Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
Sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Son olarak Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, Savacı'nın vasiyetini açıkladı.
ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle
geçen günlerde yaşamını yitirdi.
Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, ölüm haberini duyurduğu
Instagram paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev
yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök,
yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım
evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna
derin acımızı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
VASİYETİ AÇIKLANDI
Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini
açıkladı.
Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna
uğurlanacak.
TOLGA SAVACI HAKKINDA
İstanbul'da 6 Mayıs 1963'te dünyaya gelen Tolga Savacı,
Fransız Koleji'nin ardından 1983'te mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya
gitti.
Bir süre motosiklet yarışçılığı da yapan Savacı, 1985'te
Banu Alkan ile başrol oynadığı "Arzu" filmiyle sinemaya adım attı.
Aynı yıl Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynayan Savacı, sonraki yıllarda da çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde rol aldı. Yazar Nermin Bezmen ile 2015'te evlenen Savacı, eşiyle ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşamaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Fark yüzde 7'nin üzerinde!
- 'O isim görevden affını istedi'
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi
- Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı?
- 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'