4 bin 250 yıllık geçmişi var: İngiltere tarafından Türkiye'ye iade edildi

26 Ekim 2021 Salı, 16:16

Tarihi 4 bin 250 yıl öncesine dayanan altın gaga ağızlı testi yeniden Türkiye'de. Arthur Gilbert, altın ve gümüş eserlerden oluşan koleksiyonunu tamamlamak için altın gaga ağızlı testiyi 1989'da Los Angeles'ta satın almıştı.

Londra'daki Victoria&Albert Müzesi'ne verilen gaga ağızlı testinin Anadolu'dan yasa dışı çıkarılması ihtimaline karşı kapsamlı araştırmalar yapıldı.

Testinin araştırmalar ile Anadolu'ya ait olduğunun anlaşılması sonucunda, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek, bugün Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne iade edildi.

Gilbert Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nicholas Coleridge burada yaptığı konuşmasında, söz konusu testinin türüne ait eşsiz bir parça olduğuna dikkati çekerek, eskiden eserlere ait soruların çok az sorulduğu fakat şu anda parçaların nereden geldiğini bilmenin kendileri için çok önemli olduğu dile getirdi. Coleridge, söz konusu testinin yuvasına dönmesinden ve testiyi teslim etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

“BU KÜLTÜREL MİRAS, AİT OLDUĞU TOPRAKLARA GERİ DÖNMÜŞTÜR”

Altından üretilmiş gaga ağızlı testinin törensel niteliğinin, eserin işçiliğinden anlaşılabildiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Belki bir mezar hediyesi olarak toprağa konulmuş olan bu eser, kimliği belirsiz kişilerce bağlamından koparılmıştır. Ancak eserin kökeni belli olduktan sonra geri dönüş hikâyesi başlamış; bu kültürel miras, bağlı bulunduğu ve ait olduğu topraklara geri dönmüştür”dedi.

“HALK, ŞÜPHELİ DURUMLARI HABER VERMELİ”

Kültür varlıklarının korunma anlayışının yalnız devlet adımları ve kanunları ile gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

“Halkımızın, kültür varlıklarının korunmasına en büyük katkıyı sağladığına inanıyorum. Bu çabaların bazı kötü niyetli kişilerce zarar görmesinin önüne de hep beraber geçmeliyiz. Kaçak kazıların önlenmesi için el ele vermeli, şüpheli her durumu, Bakanlığımıza veya kolluk kuvvetlerimize haber vermeliyiz. Yurtdışında bulunan kültür varlıklarımızın iadesi önemlidir ancak bu süreçlerin sonu ancak yurt içindeki kültür varlıklarımızın korunmasıyla gelecektir. Unutmayalım bu koruma aynı zamanda ülkemize, bilime ve insanlığa bir hizmettir.”

Bakan Ersoy, Coleridge'e Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. Yılı için hazırlanan kitap hediye etti.

Törene, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gilbert Vakfı Heyet Üyesi Sayın Tristram Hunt, Gilbert Koleksiyonu Küratörü Alice Minter ve Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Maner katıldı.