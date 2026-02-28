4 isim diziden ayrılıyor... Sevilen diziden beklenmeyen ayrılıklar!

TRT ekranlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda beklenmeyen ayrılıklar peş peşe geldi. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dizinin kadrosunda çıkarılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroda yer alan Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar da diziden ayrılıyor.

KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU

İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından çekimlere ara verilmişti. Dizinin kadrosuna eklenecek isim ise Alperen Duymaz olmuştu.

İsmail Hacıoğlu’nun vedasının ardından değişen hikâyeyle beraber Gönül rolüne hayat veren başrol kadın oyuncusu Özgü Kaya ve ailesini canlandıran oyuncular Yeşim Gül ve Alper Türedi de diziye veda etti.