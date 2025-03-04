Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:47

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:47

4 Mart Dünya Obezite Günü, obeziteye karşı küresel farkındalığı artırmak ve bu sağlık sorununa yönelik çözümler geliştirmek amacıyla 2015 yılında Dünya Obezite Federasyonu (World Obesity Federation) tarafından başlatıldı. Peki, 4 Mart ne günü? 4 Mart Dünya Obezite Günü nedir? 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi

4 MART DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ: ANLAMI VE ÖNEMİ

4 Mart, küresel çapta Dünya Obezite Günü olarak kabul edilir. Dünya Obezite Federasyonu (World Obesity Federation) tarafından organize edilen bu gün, obeziteyle mücadelede farkındalık yaratmak ve toplumları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenir.

DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ’NÜN AMACI

Obezitenin sadece bireysel bir sorun olmadığını, toplumsal ve küresel bir sağlık problemi olduğunu vurgulamak

Sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının önemini anlatmak

Obeziteyle ilgili yanlış algıları ortadan kaldırmak

Hükümetleri ve sağlık kuruluşlarını, obeziteyle mücadelede daha etkin politikalar geliştirmeye teşvik etmek

OBEZİTENİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Obezite, dünya genelinde hızla artan ve birçok kronik hastalığa yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi hastalıklarla doğrudan bağlantılıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, obezitenin önlenmesi ve yönetimi, halk sağlığı açısından büyük bir öncelik taşımaktadır.