4 Mart ne günü? 4 Mart Dünya Obezite Günü nedir? 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi
4 Mart Dünya Obezite Günü, obeziteye karşı farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Obezite, modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları nedeniyle giderek yaygınlaşıyor. Peki, 4 Mart ne günü? 4 Mart Dünya Obezite Günü nedir? 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi
4 Mart Dünya Obezite Günü, obeziteye karşı küresel farkındalığı artırmak ve bu sağlık sorununa yönelik çözümler geliştirmek amacıyla 2015 yılında Dünya Obezite Federasyonu (World Obesity Federation) tarafından başlatıldı. Peki, 4 Mart ne günü? 4 Mart Dünya Obezite Günü nedir? 4 Mart Dünya Obezite Günü anlamı ve önemi
4 MART DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ: ANLAMI VE ÖNEMİ
4 Mart, küresel çapta Dünya Obezite Günü olarak kabul edilir. Dünya Obezite Federasyonu (World Obesity Federation) tarafından organize edilen bu gün, obeziteyle mücadelede farkındalık yaratmak ve toplumları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenir.
DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ’NÜN AMACI
Obezitenin sadece bireysel bir sorun olmadığını, toplumsal ve küresel bir sağlık problemi olduğunu vurgulamak
Sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının önemini anlatmak
Obeziteyle ilgili yanlış algıları ortadan kaldırmak
Hükümetleri ve sağlık kuruluşlarını, obeziteyle mücadelede daha etkin politikalar geliştirmeye teşvik etmek
OBEZİTENİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ
Obezite, dünya genelinde hızla artan ve birçok kronik hastalığa yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi hastalıklarla doğrudan bağlantılıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, obezitenin önlenmesi ve yönetimi, halk sağlığı açısından büyük bir öncelik taşımaktadır.
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