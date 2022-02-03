4 yıla kadar hapsi istenen Berkay Şahin: Pişman değilim, cezaya razıyım!

03 Şubat 2022 Perşembe, 11:44

Hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Berkay Şahin, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir takipçinizle mahkemelik oldunuz. Polis zoruyla mahkemeye götürüldüğünüz yazıldı. Neler yaşandığını sizden öğrenebilir miyiz?" sorusuna yanıt verdi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, CEZAYA RAZIYIM!"

Ünlü şarkıcı, "Biz polis zoruyla mahkemeye götürülmedik. Mahkemeye katıldım ama polis zoruyla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Benim eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfredildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Aynı görüşümü hala savunuyorum. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna, şerefine küfredemez. Onlar bize küfredecekler, biz sessiz kalacağız... Kalmam! Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım? Ben cezaya razıyım" şeklinde konuştu.

"HEM KÜFREDİYORLAR HEM DE PARA İSTİYORLAR!"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yapan Şahin, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar! Hem insanların ailesine küfrediyorlar hem de para istiyorlar." diyerek, isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün!" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir insanın ailesine, kendi onuruna, haysiyetine ve çoluğuna çocuğuna küfredersen biz de bir yere kadar hepimiz insanız... Küfredemezsin, hiç kimsenin öyle bir hakkı yok! Bir yerde insan kendini tutamıyor, böyle bir tepkide bulunuyor. Yaptığım şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum.