42 yılın ardından sahnelere veda etti... Iron Maiden'in bateristi Nicko McBrain emekli oldu

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:03

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:04

İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın uzun yıllardır davulcusu olan Nicko McBrain, emekliye ayrılacağını duyurdu. 2023 yılında felç geçiren ve yoğun tedavi sonucu büyük ölçüde iyileşen McBrain, yaptığı açıklamada, hem üzüntü hem de sevinçle, grupla olan turne hayatına veda etme kararı aldığını belirtti.

Grubun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklama yapan McBrain, şu ifadelere yer verdi:



"Uzun süre düşündükten sonra, kapsamlı ve zorlayıcı turne yaşam tarzından geri adım atma kararımı açıklıyorum. Iron Maiden ailesinin bir parçası olmaya devam edeceğim. Menajerlerim Rod Smallwood ve Andy Taylor ile çeşitli projeler üzerinde çalışacağım. Ayrıca mevcut işlerim olan The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart ve Rock-N-Roll Ribs’e odaklanacağım. Son 42 yıldır Maiden’la turneye çıkmak inanılmaz bir yolculuktu."

McBrain, ailesine, sevenlerine ve hayranlarına teşekkürlerini sunarak şunları ekledi:



"Sadık hayran kitleme, her şeyi değerli kıldınız ve sizi seviyorum! Eşim Rebecca'ya, her şeyi kolaylaştırdığın için teşekkür ederim ve seni seviyorum. Çocuklarım Justin ve Nicholas’a, yokluğumu anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim ve sizi seviyorum! Grup arkadaşlarıma, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim ve sizi seviyorum. Geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyorum. Yakında görüşmek üzere, Tanrı hepinizi kutsasın ve tabii ki 'Yaşasın Iron'lar!'”

IRON MAIDEN’DAN YENİ DAVULCU DUYURUSU



Iron Maiden, McBrain’in emekliliğinin ardından bir açıklama yaparak, yeni davulcularının çok yakında duyurulacağını bildirdi. Açıklamada, “Maiden her zaman kendi adamını bulur” ifadelerine yer verildi.

Nicko McBrain’in vedası, müzik dünyasında bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor. 42 yıl boyunca Iron Maiden’la sahne alan McBrain, gruba ve hayranlarına unutulmaz bir miras bıraktı.