'Stayin' Alive' şarkısıyla akıllara kazınmışlardı... Bee Gees grubunun iki bateristi, dört gün arayla hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:34

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:34

1970'lerde disko müziğiyle büyük bir ün kazanan ve en çok "Stayin' Alive" şarkısıyla hafızalara kazınan Bee Gees grubunun iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı gruplarından biri olarak kabul edilen Bee Gees, 1960'larda soft rock, 1970'lerde ise disko müziği alanında büyük bir sükse yapmıştı. Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan grup, bu kez büyük bir kayıpla gündeme geldi.

18 Kasım'da 76 yaşında hayatını kaybeden Dennis Bryon’un ölüm nedeni açıklanmazken, 14 Kasım’da yaşamını yitiren 78 yaşındaki Colin 'Smiley' Petersen’ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Dennis Bryon, 1973 ile 1981 yılları arasında Bee Gees’in bateristi olarak grupta yer aldı. Grubun ilk profesyonel bateristi olan Colin 'Smiley' Petersen, 1969’da gruptan ayrılmasının ardından yerine Dennis Bryon geçti. Bryon, Bee Gees'in Mr. Natural (1974), Main Course (1975), Children of the World (1976) ve Spirits Having Flown (1979) adlı albümleriyle birlikte 1977 yapımı 'Saturday Night Fever' film müziğinde de çalmıştı.