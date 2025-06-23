48 yıllık hayatına 13 üniversite sığdırdı: Dünya rekoruna koşuyor!

Giresun'da Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Alparslan Yüksel, 48 yıllık hayatına 13 üniversite sığdırdı. 4’ü lisans, 9’u ön lisans olmak üzere toplam 13 okulu başarıyla bitiren Yüksel, şu anda 3 üniversitede daha eğitim görüyor. Ayrıca tarih alanında yüksek lisans eğitimi de alıyor. Hedefi ise Guinness Dünya Rekoru'nu egale etmek ve rekoru Türkiye’ye taşımak.

“İLK ÜNİVERSİTEMDE OKUMAKTAN ÇOK NEFRET EDİYORDUM”

İlk üniversite yıllarında okumaktan nefret ettiğini söyleyen Alparslan Yüksel, zamanla eğitime duyduğu ilginin hobiye dönüştüğünü belirtti. Yüksel, "Samsunspor deplasman yollarında test çözdüm, okudum. Aşkla yapılınca her iş başarıya ulaşıyor" dedi. İlk üniversitesinin Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı olduğunu belirten Yüksel, o dönemde okuldan sıkıldığını ve hatta öğrenciyken evlendiğini ifade etti.

“DEVAM EDEN OKULLAR BİTİNCE DÜNYA REKORUNU EGALE EDİYORUM”

Şu anda 3 üniversitede aktif öğrenci olan Yüksel, bir de yüksek lisans tez sürecinde. Eğitim aldığı bölümler ise OMÜ Arkeoloji, Ankara Üniversitesi Veteriner ve Laborant Sağlık, Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakım. Hitit Üniversitesi’nde ise tarih alanında yüksek lisans yapıyor. Bu eğitimlerini tamamladıktan sonra 16 üniversite diplomasına ulaşacak ve dünya rekorunu egale edecek.

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ OKUDU AMA SOSYAL MEDYA KULLANMIYOR

Yüksel, yaşamında televizyon, internet, telefon ya da oyun gibi zaman alıcı unsurlara yer vermediğini ifade etti. Sosyal medya yöneticiliği bölümünü bitirmesine rağmen sosyal medya kullanmadığını da belirtti. "Okumak isteyene zaman çok" diyen Yüksel, oğlunun bitirdiği sosyoloji bölümünü kendisinin de okumak istediğini sözlerine ekledi.

ŞİMDİYE KADAR BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (5 yıllık)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 yıllık)

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi (4 yıllık)

Atatürk Üniversitesi Adalet (2 yıllık)

OMÜ Pazarlama (2 yıllık)

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 yıllık)

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (2 yıllık)

OMÜ Fizyoterapi (2 yıllık)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (2 yıllık)

Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (2 yıllık)

İstanbul Üniversitesi Rekreasyon (4 yıllık)

Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (2 yıllık)

Anadolu Üniversitesi Tarih (4 yıllık)

DEVAM EDEN EĞİTİMLERİ